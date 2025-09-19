Россельхознадзор не пустил на Южный Урал партию фиников и винограда

На границе выявили фитосанитарные нарушения

На российско-казахстанской границе в пункте пропуска «Бугристое» инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с пограничной и таможенной службами не разрешили ввоз двух партий растительной продукции, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Грузовик с 20 тоннами фиников из Саудовской Аравии ехал в Волгоградскую область через пункт пропуска, не указанный в фитосанитарном сертификате. Это нарушает Международный стандарт по фитосанитарным мерам № 12.

Другая фура везла 15,7 тонны китайского винограда в Московскую область. На упаковках не было маркировки, что также противоречит требованиям.

Оба водителя привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение единых карантинных фитосанитарных правил ЕАЭС. Машины с грузом возвращены на территорию сопредельного государства.