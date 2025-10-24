Россельхознадзор не пустил на Южный Урал 60 тонн овощей и фруктов

Причина — нарушение перевозчиками мандаринов и лука карантинных требований

Почти 20 тонн мандаринов и около 40 тонн репчатого лука развернули на российско-казахстанской границе в Челябинской области сотрудники Россельхознадзора за два дня, сообщает пресс-служба ведомства.

«На автомобильном пункте пропуска „Бугристое“ был запрещен ввоз трех партий растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Республики Казахстан. Одно транспортное средство следовало из Алматы в Свердловскую область и перевозило 18 тонн мандаринов китайского происхождения; две другие машины с 20 и 22 тоннами лука следовали из Жамбылской области в Красноярск», — говорится в сообщении.

Было установлено, что информация в маркировке мандаринов не соответствует сведениям из фитосанитарного сертификата, а на большей части мешков с луком отсутствует маркировка.

За нарушение карантинных требований водители были привлечены к административной ответственности, машины с овощами и фруктами под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращены на территорию сопредельного государства.