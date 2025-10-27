Россельхознадзор не пустил на Южный Урал 43 тонны фруктов из Казахстана

Партии мандаринов и винограда не пропустили через границу из-за нарушений в документах и маркировке

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора пресекло попытку ввоза в Россию крупных партий растительной продукции с грубыми нарушениями фитосанитарных норм. На границе с Казахстаном были остановлены три грузовика с мандаринами и виноградом общим весом около 43 тонн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инциденты произошли 24-26 октября на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области.

В каждом случае были выявлены серьезные несоответствия. Одна из машин, следовавшая в Челябинск, перевозила 18,7 тонн винограда из Китая, однако на ящиках была нанесена маркировка «Мандарины». Второй грузовик, направлявшийся в Пермь, вез 4,5 тонны мандаринов, при этом реальный вес груза превышал указанный в сопроводительных документах на 2,5 тонны. В третьей партии, предназначавшейся для Челябинска, на большинстве тар с 20 тоннами винограда маркировка и вовсе отсутствовала.

«За нарушение Единых карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС водители были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ», — отметили в Россельхознадзоре.

После составления протоколов весь задержанный груз был возвращен на территорию Казахстана.