Россельхознадзор нашел нарушения в работе трогательного зоопарка в ТЦ Магнитогорска

Предприниматель получил уже второе предупреждение

В Магнитогорске владелец зверинца, который работает на территории торгового центра, нарушил требования сразу пяти законодательных актов, сообщили в пресс-службе уральского Россельхознадзора.

Инспекторы проверили документы на трогательный зоопарк «Простоквашино», где проживают дикобраз, козы, морские свинки, черепахи, сурикаты и другие животные. Установлено, в частности, что у предпринимателя нет ветеринарных сопроводительных документов на корма; отсутствует информация о перемещении животных и подтверждения, что они прибыли из благополучной местности.

«Также установлено, что зоопарк не зарегистрирован, а собственник не имеет лицензии на содержание животных в зоопарках и их использование в культурно-зрелищных целях», — говорится в сообщении.

ИП выдано предостережение, уже второе за год, и рекомендовано провести лицензирование данного вида деятельности.