Россельхознадзор нашел нарушения на выставке рыб в челябинском зоопарке

﻿Стены в помещении повреждены, а журнал наблюдений за животными не вели

Россельхознадзор выдал предписание владельцу выставки рыб в челябинском зоопарке, где проверка выявила нарушение ветеринарных правил, сообщает пресс-служба ведомства.

Аквариум принадлежит челябинской компании «Кусто». Выяснилось, что сотрудники компании не вели журнал наблюдений за животными, а также журнал уборки помещений. Кроме того, они не утвердили рацион и режим кормления рыб. У компании также не было необходимых медикаментов для обитателей аквариума. Не понравились ревизорам и стены помещения, где расположена выставка: они повреждены, что может способствовать появлению плесени.

Поскольку уровень риска на объекте признали низким, владельцу аквариума выдали предписание с требованием устранить нарушения. Закрывать аквариум не стали. Выполнение требований ведомство проверит весной.

