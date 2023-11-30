Россельхознадзор нашел антибиотик в популярной сметане из Челябинской области

Также эксперты обнаружили нарушения в составе продукта

Эксперты Россельхознадзора нашли антибиотик в сметане, которую выпустил Чебаркульский молочный завод. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В результате проведенных лабораторных исследований в образце „Сметана 25%“ (дата выработки 02.11.2023) установлено содержание лекарственного вещества — сульфаметазина (это антибиотик группы сульфаниламидов), что не допускается техрегламентами. Указанный факт свидетельствует о серьезных упущениях в организации производства со стороны производителя продукции», — отмечают в пресс-службе.

После этого ведомство объявило предприятию предостережение и рекомендовало принять срочные меры. Декларация о соответствии ЕАЭС на молочную продукцию «Сметана с массовой долей жира 15,0%, 20,0%, 25,0%» признана недействительной.

О выпуске потенциально опасной продукции проинформирован Роспотребнадзор РФ.

Также при анализе информации, размещенной в ФГИС «Меркурий», эксперты установили, что для изготовления сметаны предприятие использовало сырое и сухое молоко и масло сливочное от разных производителей, что не позволяет назвать полученный продукт сметаной.

«Производитель продукции ввел в заблуждение потребителей, реализуя сметанный продукт как сметану», — добавляют в пресс-службе.

За данное нарушение предприятию объявили еще одно предостережение.