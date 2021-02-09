Россельхознадзор Челябинской области сольется с курганским

Оптимизация прошла и в других регионах России

Два Управления Россельхознадзора — по Челябинской и Курганской областям — объединятся в одну структуру. Приказ об этом подписан в декабре 2020 года.



«Центр объединенного территориального надзорного органа будет находиться в Челябинске. При этом новое управление станет правопреемником курганского управления», — сообщает пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.



Отмечается также, что оптимизация коснулась многих регионов России. Вместо 51 управления после реорганизации в России останется 38 территориальных подразделений Россельхознадзора.