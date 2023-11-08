Росреестр в 2023 году отмечает сразу 3 юбилея

В честь одного из них на здании Росреестра в Челябинске появилась необычная световая инсталляция

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии в 2023 году отмечает 15-летие. В честь грядущего дня рождения на здании ведомства в Челябинске появилась «подарочная» цифровая инсталляция, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На фасаде шестиэтажного здания центрального офиса управления по улице Елькина, 85, окна зажглись в особом порядке, образовав цифру «15».

«Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии была создана указом президента 25 декабря 2008 года и объединила в себе функции по регистрации прав, кадастровому учету, геодезии и картографии и иные направления, связанные с недвижимостью. Сегодня Росреестр является центром компетенции в сфере земли и недвижимости», — говорят в ведомстве.

Добавим, в 2023 году служба отмечает еще два юбилея: 25 лет с момента создания системы учреждений по государственной регистрации прав и 10 лет с начала осуществления в России государственного кадастрового учета всех видов объектов недвижимости, в том числе объектов капитального строительства, по единым правилам.