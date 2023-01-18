Росприроднадзор проверяет питьевую воду в Челябинске

Специалисты устроили внезапную инспекцию из‑за превышений показателей в Шершневском водохранилище

Сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора проводят внеплановую выездную проверку в отношении МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска. Об этом в надзорном ведомстве рассказали медиахолдингу «Первый областной». Основанием для проверки стали данные лабораторного исследования главного питьевого источника областного центра — Шершневского водохранилища.

Оказалось, что по итогам лабораторных испытаний в воде Шершней нашли превышение гигиенических нормативов. Внеплановая проверка в отношении МУП «ПОВВ» проходит по согласованию с прокуратурой. Она завершится 19 января.

В официальном ответе на запрос медихолдинга за подписью руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Романа Тужикова сообщается, что воду в реке Миасс Шершневского водохранилища проверяли в июне-августе прошлого года. Поводом к этому были неоднократные сообщения жителей о загрязнении водоема. На этот раз, если в пробах воды найдут отклонения от гигиенических норм, то ведомство примет «меры административного реагирования».

Также в управлении подчеркнули, что воду в реке Миасс Шершневского водохранилища проверяли в июне-августе прошлого года. Поводом к этому были неоднократные сообщения жителей о загрязнении водоема.

Кстати, в этом году планируют разработать проект реабилитации водохранилища, для чего будут привлечены ученые. Им предстоит определить все источники загрязнения водоема и стоки для проведения анализов. В результате проведенной научно-исследовательской работы должны определить мероприятия по решению экологических проблем Шершней.