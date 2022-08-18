Роспотребнадзор заявил о готовности 72% школ Челябинской области к учебному году

В настоящее время приемка остальных учреждений продолжается

В Челябинской области готовность общеобразовательных учреждений к новому 2022/23 учебному году составляет 72,2%. Такие предварительные результаты приемки школ озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области находится 949 школ. Приемка общеобразовательных учреждений в области началась с 10 августа, по состоянию на 16 августа уже приняты 72,2%. Приемки продолжаются», — рассказал заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Владимир Ефремов.

По итогам проверки специалисты Роспотребнадзора выдали школам 116 предписаний со сроком исполнения до 31 августа. В настоящее время семь предписаний находятся в стадии выполнения, остальные уже выполнены.

«Они касались вопросов частичной замены инженерных коммуникаций, освещения, ограждения, восстановления спортивных площадок, ремонта спортивных залов, по замене ученической мебели, проведению работ по восстановлению вентиляции. Выполнено 93,5% всех мероприятий, указанных в предписаниях», — уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время к началу учебного года разрабатываются примерные меню горячего питания для 1—4-х классов и 5—11-х классов, которые утверждаются руководителями общеобразовательных учреждений. Часть меню находится на экспертизе в Центре гигиены и эпидемиологии Челябинской области.

Приемки школ продолжаются.