Роспотребнадзор выявил нарушения в 148 челябинских школьных столовых

С реализации снято 79 килограммов продукции

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проверило 158 пищеблоков в челябинских школах. Нарушения были обнаружены в 148 из них, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок проведена оценка меню, соблюдение полноты рациона, технологии приготовления блюд, принципов здорового питания.

«Проводились лабораторные исследования продовольственного сырья и готового питания, контроль температуры горячих блюд на раздаче и контроль готовых блюд на соответствие массы порций», — уточнили в пресс-службе.

Выявлены такие нарушения, как несоблюдение технологического процесса, температурных режимов, требований к маркировке, ведению учетной документации, а также гигиенического обучения сотрудниками.

С реализации снято 79 килограммов несоответствующей пищевой продукции. Составлен 21 протокол об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила 155 тысяч рублей.