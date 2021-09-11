Роспотребнадзор: восемь причин чаще есть грибы

Грибы богаты витаминами, микроэлементами и антиоксидантами и полезны для здоровья человека

Осень — сезон грибов. Лисички, белые, вешенки, подосиновики, грузди — чего только не найдешь в южноуральских лесах и парках. Причем они не только вкусные, но и полезные: грибы содержат клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты. Эксперты Роспотербнадзора назвали восемь причин, по которым грибы необходимо включать в свой рацион.

«Грибы никого не оставляют равнодушными: одни люди готовы есть их каждый день, другие относятся настороженно, сомневаются в питательной ценности и пользе. Между тем это продукт, способный не только разнообразить рацион, но и обогатить его уникальными биологически активными элементами. При условии, что были приобретены в магазине или собраны в безопасном месте»,— отмечают эксперты.

Грибы в рационе — это хорошее настроение и крепкие кости: они содержат витамин D, который положительно влияет на человека.

Благодаря содержанию витамина В и меди грибы увеличивают энергию, поддерживают силы и активность человека.

Полезны грибы и для мочевыделительной системы: например, грибы шиитаке содержат большое количество селена, который полезен для мочевого пузыря.

Белые грибы благотворно влияют на иммунитет. По словам экспертов, это происходит в том числе благодаря пребиотическим веществам, которыми они богаты, и которые активизируют рост полезных бактерий в кишечнике.

Клетчатка, содержащаяся в грибах, снижает уровень холестерина, поддерживает здоровье сердца и пищеварительной системы, а также помогает поддерживать оптимальный баланс сахара в крови, что снижает риск развития сахарного диабета второго типа.

Содержащийся в грибах калий благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Грибы — это высокая пищевая ценность и минимум калорий и идеальны, если человек хочет похудеть или поддерживает здоровый образ жизни. Даже съев немного грибов, вы чувствуете себя сытыми в течение длительного времени.

Благодаря антиоксидантным свойствам грибы защищают клетки организма от окисления.

Ранее мы рассказывали о том, как не отравиться грибами, где и как их собирать, а также публиковали советы от любителей «тихой охоты».