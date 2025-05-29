Роспотребнадзор рассказал, как совместить отдых и повторение школьной программы

Полезные советы родителям

Летом многим родителям хочется совместить отдых с повторением школьной программы. Заставлять ребенка постоянно заниматься — не выход. Лучше всего превратить обучение в увлекательную игру. Как это сделать, рассказали эксперты Роспотребнадзора Челябинской области.

Вместо ежедневных изнурительных занятий эксперты советуют предлагать небольшие, но регулярные задания. Например, математику можно тренировать в повседневной жизни: попросите ребенка посчитать сдачу в магазине или стоимость проезда в общественном транспорте. Чтение превратите в семейный ритуал: уютные вечера с книгой, травяным чаем и заполнением читательского дневника. Письма бабушке или друзьям помогут закрепить правила русского языка — можно писать как традиционные письма, так и электронные сообщения.

Развивающие игры — отличная альтернатива скучным учебникам. Посетите книжный магазин и выберите вместе с ребенком настольные игры, пазлы или книги с головоломками. Онлайн-игры также могут стать полезным инструментом обучения.

Используйте прогулки с пользой: изучайте природу, посещайте музеи и зоопарки — это расширит кругозор и сделает обучение интереснее.