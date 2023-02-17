«Сегодня все понимают, что инфекцию можно подхватить через руки. И поэтому руки мы моем. А телефон — нет. Между тем телефон постоянно подносим к лицу, на него попадают слизь и капли слюны, которые выделяются при разговоре. На поверхности аппарата создаются самые благоприятные условия для микробов», — говорят в ведомстве.
Эпидемиологи советуют россиянам регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если аппарат упакован в чехол, при обработке чехол нужно снимать и обрабатывать отдельно.Для дезинфекции лучше всего использовать средства, предназначенные для обработки гаджетов. Антисептики на спирту лучше оставить на крайний случай.
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта. И обязательно — вечером.