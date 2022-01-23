Роспотребнадзор проверит качество воздуха в Свердловской области из-за смога

Соседний регион, как и Челябинскую область, накрыл сибирский антициклон

На всей территории Урала последние три дня установилась безветренная погода, что привело к смогу и неблагоприятным метеорологическим условиям. В соседней Свердловской области управление Роспотребнадзора начало проверку качества атмосферного воздуха, о чем сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 23 января.

«Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организован контроль качества атмосферного воздуха в городе Екатеринбурге в связи со смогом. Специалистами ФБУЗ „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ начаты лабораторные исследования воздуха на содержание вредных примесей»,— сообщили в Роспотребнадзоре.

Екатеринбуржцам посоветовали избегать длительных прогулок, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, пить как можно больше воды и промывать глаза, нос и горло. В случае обострения хронических болезней жителям рекомендуют обратиться к врачу.

Напомним, в Челябинске из-за сибирского антициклона также уже несколько дней отсутствует ветер, в связи с чем лаборатории Минэкологии выявили незначительное повышение концентрации по взвешенным веществам и пыли. Кроме того, горожане могут чувствовать неприятный запах из-за повышения концентрации оксида азота и углерода. По словам специалистов, такая погода простоит еще около недели. Ведомство ведет ежедневную работу с предприятиями по снижению выбросов.