Роспотребнадзор предупредил о возможных вспышках энтеровируса в Челябинской области

Чаще всего инфекцию в семьи приносят дети

Роспотребнадзор по Челябинской области предупреждает о возможных вспышках энтеровируса в регионе. Эта «классическая» болезнь, давно знакомая нашему обществу, сдала позиции на фоне пандемии, но в сентябре сохраняется вероятность заразиться весьма неприятной инфекцией.

В ведомстве говорят, что в 2020 году на фоне развития пандемии COVID-19 наблюдалось многократное снижение заболеваемости энтеровирусом. Это связано с тем, что люди реже путешествовали по стране и по миру. А сейчас риск заноса инфекции снова велик.

«Энтеровирусные инфекции вызывают различные представители энтеровирусов. Основными возбудителями являются вирусы Коксаки А, Коксаки B, ECHO и неклассифицированные энтеровирусы человека. Источником инфекции обычно является человек — больной или просто носитель вируса. Среди заболевших до 80 процентов — дети», — говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

В период роста заболеваемости люди могут заболевать целыми семьями, часто вспышки появляются в организованных детских коллективах, в том числе в детсадах.

Энтеровирусы способны поражать многие ткани и органы человека (центральная нервная система, сердце, легкие, печень, почки и другие), что определяет значительное разнообразие клинических проявлений. Это может быть менингит, гастроэнтероколит, герпетическая ангина или экзантемная сыпь на теле.

Около 85% случаев энтеровирусных инфекций протекает бессимптомно, 12—14% случаев диагностируется как легкие лихорадочные заболевания и около 1—3% имеют тяжелое течение, особенно у детей раннего возраста и лиц с нарушениями иммунной системы.

Чтобы не заразиться, нужно употреблять в пищу чистые, свежие продукты. Мыть руки перед едой, после посещения туалета, особенно общественного, а также после возвращения с прогулки, после того, как дети играли в песочнице. Или же протирайте руки салфетками, обрабатывайте их гелем.