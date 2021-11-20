Роспотребнадзор: платные кружки и секции обязаны возвращать деньги за пропущенные уроки

Челябинский эксперт по правам потребителей ответила на претензии горожан

Многие детские кружки и секции в Челябинской области не возвращают деньги за занятия, если ребенок не пришел на урок. Нарушает ли это права потребителей, журналисты ИА «Первое областное» спросили эксперта Роспотребнадзора.

«КРУЖКИ ОБХОДЯТСЯ В 7 ТЫСЯЧ. И ЭТО ТОЛЬКО ОДИН РЕБЕНОК»

Современные мамы и папы просто помешаны на развитии своих детей. Помимо детского сада и школы, многие девочки и мальчишки ходят в платные кружки и секции. В среднем в Челябинске они стоят по две — три тысячи рублей в месяц. Если занятий больше, или ребенок в семье не один, платить за чадо непросто. Но расстраивает не это. Когда ребенок пропускает урок, оплату трудно пересчитать. Получается, несколько сотен рублей выброшены на ветер.

«Сыну шесть лет, и у нас четыре платных кружка. В садике — театральная студия. На неделе два раза мы ходим в футбольную секцию и один раз в бассейн. Еще два раза — на робототехнику. Кружки обходятся в 7,5 тысяч рублей. А в семье, помимо сына, есть второй ребенок», — рассказывает челябинка Ирина.

По словам женщины, в садике и в спортшколе перерасчет делают без проблем. Робототехника и бассейн — только по справке из поликлиники о болезни. Дочь Ирины ходит в вокальную студию — там правила еще жестче: даже по справке из поликлиники плату пересчитают при одном условии — если ребенок болел не менее двух недель.

«Я понимаю: организаторы хотят иметь стабильный доход. Но почему ущемляются права ребенка и его родителей? Мы не всегда болеем со справкой. Иногда малыша просто некому отвести на урок. Или просто он выдохся, сильно устал. Бывают случаи, когда ребенка позвали к другу на день рождения, или у нас семейное торжество, отпуск. Или ребенок поехал на олимпиаду, на конкурс. Считаю, что в таких случаях кружки обязаны сделать перерасчет», — замечает Ирина.

То же самое пишут в социальных сетях и родительских чатах другие челябинцы. Возмущенных родителей много. Оценить эти претензии мы попросили эксперта регионального Роспотребнадзора — заместителя начальника отдела защиты прав потребителей Татьяну Пашевину.

ПРОПУСКАТЬ ЗАНЯТИЯ МОЖНО. НО ЕСТЬ ОДНО «НО»

По словам Татьяны Пашевиной, отдельных правил, которые определяют порядок организации детских развивающих занятий, в России нет. Поэтому отношения между заказчиком и исполнителем в данном случае регулируют Гражданский кодекс РФ и Закон РФ «О защите прав потребителей». Если организатор занятий имеет лицензию на образовательную деятельность, подключаются Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441.

«Статья 32 Закона РФ „О защите прав потребителей“ предусматривает право родителей на отказ от услуги в любое время. Поэтому ребенок может пропустить занятие по любой причине, не только из-за болезни. Никакого деления на уважительные и неуважительные причины в законе нет. Если родители предупредили педагога о пропуске до начала занятия, организация должна сделать расчет фактически понесенных расходов и вернуть семье деньги за вычетом этой суммы. Лучше всего заявление о пропуске зафиксировать любым доступным способом», — говорит Татьяна Пашевина.

Обычно кружки и секции предлагают родителям типовой договор, где указаны правила перерасчета в случае пропусков. Но закон разрешает вносить в типовой договор индивидуальные правки — попросите об этом до того, как подпишите документ.

«Договор или условия, на которых вам предлагают абонемент, непременно должны соответствовать российским законам», — напоминает Татьяна Пашевина.

Если родителям не выдают договор и квитанции, эксперт советует хорошенько подумать: стоит ли посещать такие уроки. Без документов отстаивать свои права будет сложно.

Когда конфликтная ситуация уже назрела, эксперт советует писать претензию исполнителю договора.

«Если закон нарушен, а организатор не решает проблему в добровольном порядке, можете обращаться в Роспотребнадзор — мы проведем контрольно-надзорные мероприятия. Наши специалисты также могут дать консультацию по перспективам судебного спора», — добавляет Татьяна Пашевина.

Также эксперт советует не подписывать сомнительные договоры, а искать на рынке более лояльные предложения от других организаций и педагогов.