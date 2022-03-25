Роспотребнадзор отменил ряд антиковидных мер в школах

Теперь школьники смогут приходить на уроки в одно время и проводить перемены вместе

Роспотребнадзор смягчил антиковидные ограничения в школах. Теперь контактные по COVID-19 ученики смогут приходить на учебу без медицинской справки, уроки и перемены для всех классов могут начинаться в одно время, а социальная дистанция в полтора метра во время экзаменов отменена. Соответствующие изменения надзорное ведомство уже внесло в санитарные правила.



«Изменения в санитарные правила внесены с учетом текущей эпидемической ситуации», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В новом документе закреплено несколько изменений. В частности, отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее полутора метров. Контактные по COVID-19 дети могут возвращаться в школу без медицинской справки.

Расписание по принципу «лесенки», когда классы приходят на уроки в разное время, чтобы не пересекаться, тоже отменено. На перемены школьники теперь тоже могут выходить одновременно. На открытом воздухе официально разрешено проводить линейки и другие массовые мероприятия.

При этом ситуация по сохранению здоровья детей и молодежи остается на особом контроле Роспотребнадзора.