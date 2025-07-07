Роспотребнадзор открыл горячую линию по платным образовательным услугам в Челябинской области

Эксперты расскажут, как действовать в конфликтных ситуациях

С 7 по 18 июля жители Челябинской области могут получить консультацию по вопросам платных образовательных услуг. Речь идет о работе кружков и секций, школ и репетиторов, ссузов и вузов, за занятия и учебу в которых граждане платят деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.



«Наши эксперты расскажут о порядке заключения договоров, об оплате и возврате денежных средств и способах разрешения конфликтных ситуаций», — отмечают в надзорном ведомстве.

Вопросы можно задавать по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

А также по телефонам отдела защиты прав потребителей: 8 (351) 791-12-49, 791-75-54, 790-00-47.

Для жителей Златоуста и Кусинского района: 8 (351-3) 62-13-68.

Для Коркино, Еманжелинска, Еткульского района: 8 (351-52) 3-88-22.

Для Кыштыма, Верхнего Уфалея, Каслинского, Нязепетровского и Аргаяшского районов: 8 (351-64) 3-12-07, 8 (351-51) 4-11-29.

Для Магнитогорска, Агаповского, Кизильского, Нагайбакского, Верхнеуральского, Карталинского, Брединского и Варненского районов: 8 (351-9) 20-24-36, 8 (351-33) 2-26-56.

Для Троицка, Южноуральска, Пласта, Троицкого, Октябрьского, Чесменского и Увельского районов: 8 (351-63) 2-17-74, 8 (351-34) 4-08-98.

Территориальный отдел в Саткинском, Ашинском, Катав-Ивановском районах: 8 (351-59) 3-21-65, 8 (351-47) 2-36-79, 8 (351-61) 4-08-06.

Для Сосновского, Кунашакского районов: 8 (351-44) 3-21-39.

Для Миасса, Карабаша, Чебаркуля, Чебаркульского, Уйского районов: 8 (351-3) 55-40-18, 8 (351-68) 2-83-97.