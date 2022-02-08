Роспотребнадзор назвал условие для введения карантина в школах Челябинской области

Ограничения при ковиде теперь такие же, как при ОРВИ

Карантин по ковиду в учебных заведениях региона будет вводиться по тем же правилам, которые применяются при введении карантина по ОРВИ и гриппу. Об этом во вторник, 8 февраля, во время брифинга по ковиду сообщила заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

«При выявлении коронавируса в школах России сегодня действуют те же санитарные правила, что и при выявлении других ОРВИ. Перевести на дистант отдельный класс или школу можно в том случае, если отсутствуют 20% учащихся», — рассказала Татьяна Софейкова.

По словам специалиста, эпидпроцесс в учебных заведениях области идет очень неравномерно. В регионе есть школы, где уже закрыты десятки классов, но также есть школы, где классов на карантине нет вообще. Поэтому директора учебных заведений должны следить за числом заболевших и самостоятельно принимать решение о введении карантина и дистанционного обучения на уровне учебного заведения. Решение о закрытии школ на уровне города должен принимать оперативный штаб муниципалитета.

Также Татьяна Софейкова объяснила, что эпидситуацию по коронавирусу и ОРВИ нельзя сравнивать с эпидемией гриппа.

«При гриппе максимально уязвимая категория — это дети, обычно они составляют до 80% всех заболевших и разносят заболевание по семьям. Поэтому во время эпидемии гриппа оправданна такая мера, как закрытие школ. Сегодня 50—60% больных — это взрослые. Поэтому мы не можем опираться на суммарную заболеваемость по региону и вводить карантин в школах», — пояснила Татьяна Софейкова.

Контактные по ковиду в Челябинской области больше не будут уходить на изоляцию — Роспотребнадзор прекращает выдачу предписаний.

