Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов

Авиакомпании обязаны предоставить гражданам несколько бесплатных услуг

В России возобновляют авиасообщение все с большим количеством стран. Южноуральцы, как и другие россияне, теперь имеют возможность отправляться на курорты Египта, в Таиланд, Вьетнам, некоторые страны Европы. Однако путешественники могут столкнуться с такой проблемой, как задержка авиарейса. Специалисты Роспотребнадзора напомнили о том, какие права есть у авиапассажиров в случае задержки.

Задержка авиарейса — это перерыв в перевозке пассажиров по вине авиакомпании или вынужденная задержка самолета при отправке или в полете. Причин может быть несколько: технические неисправности самолета, плохие погодные условия или позднее прибытие самолета из другого города или страны.

Но какой бы ни была причина задержки, пассажиры имеют следующие права:

право на отказ от полета. Поскольку такой отказ считается вынужденным, то перевозчик обязан вернуть стоимость билета даже в том случае, если он «невозвратный»;

право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Пассажир может обратиться в авиакомпанию с претензией о возмещении ему убытков, которые он понес из-за задержки рейса. Это могут быть сорванные ранее оплаченные экскурсии, опоздание на другой вид транспорта и так далее. Для этого необходимо в аэропорту места отправления или назначения написать претензию и приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки;

право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Если перевозчик не сможет доказать, что задержка рейса была из-за неисправности самолета, угрожающей жизни пассажиров, или из-за других обстоятельств, не зависящих от авиакомпании, то устанавливается штраф в размере 25% установленного МРОТ за каждый час задержки. Однако сумма штрафа не может превышать 50% стоимости билета.

В случае если пассажиры решили дождаться своего рейса, авиакомпания обязана предоставить им бесплатно следующие услуги:

организацию хранения багажа;

предоставление комнат матери и ребенка пассажирам с детьми до семи лет;

обеспечение прохладительными напитками при задержке рейса более двух часов;

совершение двух телефонных звонков или отправление двух электронных писем при ожидании полета более двух часов;

обеспечение горячим питанием при задержке отправления более четырех часов, далее — каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов — в ночное;

размещение пассажиров в гостинице при ожидании рейса более восьми часов днем и шести — ночью, а также доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.

Напомним, с 1 декабря Россия возобновляет авиасообщение сразу с пятью странами: Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Монголией и Бангладеш. В пять государств планируется увеличение количества рейсов. Кроме того, в первый зимний день будет снято ограничение на выполнение полетов на Кубу, в Катар и Мексику.

Кроме того, с 9 ноября возобновлены перелеты между Россией и Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом и Багамскими островами.