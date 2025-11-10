Роспотребнадзор напомнил о нормативах подачи тепла

Ведомство разъяснило, какой должна быть температура в квартирах и как действовать при недогреве

С наступлением холодов и календарной зимы жители могут столкнуться с нарушениями в подаче отопления: недостаточно теплыми батареями или частыми отключениями. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора опубликовали памятку с ключевыми нормами предоставления тепловой энергии. Памятку публикует портал башинформ.ру.

Каким должен быть режим отопления?

По закону, отопление в домах должно подаваться круглосуточно на протяжении всего отопительного сезона. Допустимы лишь строго регламентированные перерывы:

— не более 24 часов (в сумме) за один месяц;

— не более 16 часов подряд, если температура в квартире держится в пределах от +12°С до +18°С;

— не более 8 часов подряд при температуре от +10°С до +12°С;

— не более 4 часов подряд, если в жилье стало холодно — от +8°С до +10°С.

Какие нормы температуры?

Закон устанавливает минимальные пороги температуры в жилых помещениях. Для большинства комнат это не ниже +18°С, а для угловых — не ниже +20°С. В регионах с особо суровыми зимами (где столбик термометра опускается ниже −31°С) нормативы повышаются: +20°C и +22°C соответственно.

Что делать, если в квартире холодно?

Если стандарты не соблюдаются, Роспотребнадзор рекомендует следующий порядок действий:

— зафиксируйте нарушение, для этого обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании (УК) — устно или письменно;

— направьте официальную претензию на юридический адрес исполнителя услуг с уведомлением о вручении;

— в случае бездействия УК обратитесь с жалобой в государственную жилищную инспекцию или в суд для взыскания убытков и компенсации морального вреда.