Роспотребнадзор предупредил о летних вспышках энтеровируса в Челябинской области

Чаще всего инфекция поражает дошкольников

В теплое время года возрастает риск заразиться энтеровирусной инфекцией. Об этом в среду, 15 июня, напоминает управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

Энтеровирусом чаще всего болеют дошкольники. Но могут быть и семейные вспышки заболевания.

«Заболевание начинается остро, с подъема температуры до 39—40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота. Иногда — изъязвления на слизистых рта, высыпания на лице и конечностях. Возможны также слабый кашель и насморк, расстройство желудочно-кишечного тракта»,— говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

При появлении первых симптомов нужно немедленно обращаться к врачу.

А чтобы не заразиться, следует:

— мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета;

— при при кашле и чихании прикрывать нос и рот одноразовыми платками, а потом выбрасывать их в урну и помыть руки или обработать их влажной салфеткой;

— следить за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста, обрабатывать детские игрушки мыльным раствором и кипятком;

— тщательно промывать купленные на рынках и в торговых сетях овощи и фрукты — мылом и кипятком;

— не купаться в непроточных водоемах и местах, не предназначенных для купания, так как в воде могут находиться в больших количествах энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гепатита А, дизентерийные палочки, яйца гельминтов и простейших;

— не пить воду из непроверенных источников, лучше использовать бутилированную или кипяченую воду;

— не покупать продукты у частных лиц, в не установленных для торговли местах.