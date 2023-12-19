Роспотребнадзор напомнил челябинцам про опасность мандаринов

Традиционное новогоднее лакомство нужно употреблять в меру

Мандарины и апельсины способны вызвать аллергию, особенно у детей, даже если до этого у ребенка не было аллергических проявлений на продукты. Об этом в канун новогодних праздников предупреждает Роспотребнадзор по Челябинской области.

«Мандарины и апельсины в подарок лучше добавить не более двух штук, так как большое употребление цитрусовых может вызвать аллергию у ребенка, даже если у него раньше не было аллергии», — говорят в ведомстве.

Также родителей просят ограничить количество сладкого. За день ребенок не должен съедать больше 50 граммов конфет и шоколада. Иначе ему грозят аллергия, атопический дерматит и кариес.