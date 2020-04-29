Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя в майские праздники

Необходимо неукоснительно соблюдать профилактические меры.

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Впереди майские праздники, но в разгар пандемии коронавирусной инфекции необходимо помнить о соблюдении профилактических мер. Роспотребнадзор подготовил свод простых правил, которые позволят свести к минимуму возможность заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Первое и самое основное правило — соблюдать режим, установленный в субъекте РФ, где вы проживаете. В Челябинской области сохраняется режим обязательной самоизоляции.

«Максимально ограничить контакты: воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме; отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе; не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями); для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи», — сообщает Роспотребнадзор.

Кроме того, если вы все-таки собрались поехать за город, нужно воспользоваться личным автомобилем или такси, в общественном транспорте надеть маску и соблюдать социальную дистанцию, мыть или дезинфицировать руки после того, как прикасаетесь к поверхностям в местах общественного пользования.

Проводить время нужно только с теми, с кем вы проходите самоизоляцию, не собираться большими компаниями, не встречаться с пожилыми людьми. Обязательно мыть фрукты и овощи, постараться не употреблять алкоголь, поскольку он снижает иммунитет.

При ухудшении самочувствия и проявлении симптомов заболевания, необходимо оставаться дома и обратиться к врачу.