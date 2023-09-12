Роспотребнадзор Челябинской области напомнил, что продажа мухоморов незаконна

На галлюциногенные грибы не могут быть выданы никакие сертификаты

В середине августа челябинские общественники пожаловались на ездящий по городу автомобиль с рекламой мухоморов на борту. Продавец гарантировал, что товар легальный. Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» разобрались в законности такой торговли.

В последнее время опасность мухомора стали недооценивать. В соцсетях появились блогеры, которые называют себя экспертами и советуют зрителям употреблять грибы, чтобы «избавиться от шума в голове» и для других «лечебных» целей.

«Мухоморы относятся к ядовитым грибам. Они содержат мускарин, который действует на нервную систему, и много других токсичных веществ, которые могут разрушать печень», — поделился токсиколог Виталий Казарцев.

Капсулы и порошки с микродозингом мухомора в интернете найти легко. Корреспонденты «Первого областного» выяснили, что цена за небольшую баночку — в среднем от 2,5 тысячи рублей. При этом грибы могут вызвать разные неприятные последствия: от рвоты до галлюцинаций. Но это не единственная причина, почему их нельзя продавать.

«Сертификаты на них никакие выданы не могут быть, раз они не могут продаваться. Если продавец незаконно торгует мухоморами и предоставляет какие-то документы, то они не могут подтверждать безопасность этой продукции», — отметила главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Челябинской области Варвара Юнг.

Однако мухоморы бывают и полезными. Например, для лесных обитателей. Напомним, ранее таганайских туристов попросили не пинать эти грибы, чтобы не вредить природе.