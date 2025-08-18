Роспотребнадзор Челябинской области дал советы по выбору карандашей и ручек для школы

Многие семьи сейчас заняты закупкой канцелярских товаров

Школьные базары в Челябинске поражают разнообразием канцелярских товаров. Ручки, ластики, карандаши продаются на любой вкус. Выбирая школьные принадлежности, не забывайте, что они должны соответствовать ряду требований, о которых напомнил Роспотребнадзор Челябинской области.

Пенал

Рекомендуется выбирать тканевые пеналы с несколькими отделениями или специальными держателями для каждого предмета. Обратите внимание на наличие надписи PVH (поливинилхлорид) или значка в виде треугольника с цифрой три. Они могут указывать на содержание небезвредного материала.

Ручки

Оптимальный выбор — легкая шариковая ручка с диаметром шарика 0,5—0,7 мм, прорезиненной поверхностью захвата и без кнопок или украшений. Корпус должен быть из прозрачного пластика.

Карандаши

Идеально подойдут карандаши средней твердости (НВ или ТМ) или механические с утолщенным грифелем (2—3 мм), чтобы избежать частых поломок.

Фломастеры

Выбирайте фломастеры на водной основе с корпусом из полипропилена, которые практически не пахнут и легко смываются с кожи или одежды. Кстати, хорошие фломастеры не скрипят при письме.

Ластик

Лучше всего покупать ластики в классическом варианте — неярких цветов из каучука.

Ножницы

Ножницы должны иметь закругленные концы для безопасности ребенка и быть легкими.

Тетради

Выбирайте тетради с неяркими одноцветными обложками и гладкими, плотными листами. Бумага должна быть молочно-белого или цвета слоновой кости, а клеточки — голубые или серые.

Эти советы помогут обеспечить безопасность и комфорт ребенка во время учебы.

Добавим, что требования к безопасности письменных товаров для школьников определены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».