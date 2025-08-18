Школьные базары в Челябинске поражают разнообразием канцелярских товаров. Ручки, ластики, карандаши продаются на любой вкус. Выбирая школьные принадлежности, не забывайте, что они должны соответствовать ряду требований, о которых напомнил Роспотребнадзор Челябинской области.
Пенал
Рекомендуется выбирать тканевые пеналы с несколькими отделениями или специальными держателями для каждого предмета. Обратите внимание на наличие надписи PVH (поливинилхлорид) или значка в виде треугольника с цифрой три. Они могут указывать на содержание небезвредного материала.
Ручки
Оптимальный выбор — легкая шариковая ручка с диаметром шарика 0,5—0,7 мм, прорезиненной поверхностью захвата и без кнопок или украшений. Корпус должен быть из прозрачного пластика.
Карандаши
Идеально подойдут карандаши средней твердости (НВ или ТМ) или механические с утолщенным грифелем (2—3 мм), чтобы избежать частых поломок.
Фломастеры
Выбирайте фломастеры на водной основе с корпусом из полипропилена, которые практически не пахнут и легко смываются с кожи или одежды. Кстати, хорошие фломастеры не скрипят при письме.
Ластик
Лучше всего покупать ластики в классическом варианте — неярких цветов из каучука.
Ножницы
Ножницы должны иметь закругленные концы для безопасности ребенка и быть легкими.
Тетради
Выбирайте тетради с неяркими одноцветными обложками и гладкими, плотными листами. Бумага должна быть молочно-белого или цвета слоновой кости, а клеточки — голубые или серые.
Эти советы помогут обеспечить безопасность и комфорт ребенка во время учебы.
Добавим, что требования к безопасности письменных товаров для школьников определены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».Также для здоровья ребенка и успешной учебы важно правильно выбрать форму, напоминает om1.ru. При этом нужно учитывать не только цену, но и качество и размер. Например, в одежде «на вырост» ребенку будет некомфортно. Колготки и футболки лучше покупать с запасом — они быстро изнашиваются. Очень дешевые вещи, скорее всего, будут сделаны из не самого качественного материала и могут не выдержать активной нагрузки. Обратите внимание на состав тканей и выбирайте более прочные варианты, такие как смесовые ткани, которые лучше сохраняют форму и легко стираются.