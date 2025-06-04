Роспотребнадзор Челябинской области дал советы по личной гигиене в походах

От чистоты зависит не только внешность, но и самочувствие

Многие летом ходят в походы, иногда ночуют в лесу по несколько дней, а то и недель. Какие правила гигиены следует соблюдать на природе, рассказали эксперты Роспотребнадзора по Челябинской области.

Прежде всего эксперты советуют следить за чистотой кожи, ежедневно умываться и чистить зубы, мыть руки перед едой. На каждом вечернем привале необходимо обмывать тело водой с мылом, чтобы удалить пот и грязь с кожи. Можно использовать салфетки для интимной гигиены, сухие шампуни для волос, влажное полотенце, кремы.

Нужно следить за чистотой и состоянием волос — регулярно мыть и расчесывать их.

«Не забывайте про головной убор. Он обеспечит защиту головы от солнца и ветра, а также от клещей и пыли», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Особое внимание следует уделять уходу за ногами. Ноги следует мыть каждый вечер, осматривать на наличие травм, обрабатывать йодом, заклеивать лейкопластырем. Также следует держать обувь в порядке, хорошо просушивать, а на привалах давать ногам отдохнуть.

Автор: Елизавета Маскаева