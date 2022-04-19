Рособрнадзор рекомендует собирать сотовые телефоны у входа в класс

В ведомстве подписали новые методические рекомендации

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подписал методические рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах. Педагогам советуют собирать мобильники у детей перед входом в класс.

«Каких-то общих норм, которые регламентируют использование сотовых телефонов в школах, сегодня нет. Но учебное заведение может прописать свои правила и издать внутренний акт. При этом правила должны устанавливать с учетом мнения большинства педагогического коллектива и родительского комитета»,

— рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

Новые рекомендации в Челябинске еще не видели. Комментировать суть документа в региональном Минобре пока не могут. Но отмечают, что чаще всего учителя решают проблему сотовых телефонов миром: школьников просят не доставать мобильники на уроках, и дети идут навстречу пожеланию педагогов.