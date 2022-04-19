«Каких-то общих норм, которые регламентируют использование сотовых телефонов в школах, сегодня нет. Но учебное заведение может прописать свои правила и издать внутренний акт. При этом правила должны устанавливать с учетом мнения большинства педагогического коллектива и родительского комитета», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.
Новые рекомендации в Челябинске еще не видели. Комментировать суть документа в региональном Минобре пока не могут. Но отмечают, что чаще всего учителя решают проблему сотовых телефонов миром: школьников просят не доставать мобильники на уроках, и дети идут навстречу пожеланию педагогов.
В отдельных школах перед уроками или уроком дети складывают мобильные телефоны в пластиковую коробку. После урока телефон можно забрать.
Между тем депутат Госдумы от Южного Урала Яна Лантратова предложила преподавать первоклассникам историю в игровой форме.