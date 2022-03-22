Рособрнадзор перенес на осень Всероссийские проверочные работы

Решение связано с риском распространения COVID-19

Всероссийские проверочные работы в школах РФ будут перенесены с весны на осень из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральное издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ТАСС, предположительные сроки проведения работ — с 19 сентября по 24 октября 2022 года.

ВПР — это комплексная контрольная работа по итогам года. Работы проводятся по всей стране, чтобы показать уровень успеваемости школьников, степень соответствия их знаний федеральным стандартам. ВПР позволяют, при необходимости, скорректировать работу преподавателя и избежать «натаскивания» — подготовки к 3-4 предметам, необходимым для сдачи ЕГЭ, в ущерб остальным дисциплинам.

При этом, как отмечают в Рособрнадзоре, сроки проведения ЕГЭ перенесены не будут.