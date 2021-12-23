Рособрнадзор: ЕГЭ в 2022 году пройдет без ПЦР-тестов на коронавирус

Глава ведомства считает, что процедура слишком утяжелит процесс



«Нет таких планов. Это слишком утяжелит процесс, два года мы жили в ковиде. Все привиты уже в принципе»,

— цитирует Анзора Музаева РИА Новости.



Рособрнадзор не планирует вводить требование о сдаче ПЦР-тестов на коронавирус для участников Единого государственного экзамена в 2022 году и отменять базовый ЕГЭ по математике. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет РИА Новости.Пока Рособрнадзор говорит о проведении экзаменов в следующем году в доковидном формате. Но не исключают, что изменения могут быть в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.Расписание экзаменов на 2022 год уже утверждено приказами Минпросвещения и Рособрнадзора.

«С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат»,

— уточнили в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. 26 мая участники будут сдавать географию, литературу и химию. 30 и 31 мая — русский язык. 2 июня — профильную математику, 3 июня — базовую математику. История и физика назначены на 6 июня, обществознание — 9 июня, биология и иностранный язык (письменная часть) — 14 июня. Информатика и ИКТ пройдут 20 и 21 июня, иностранный язык (устная часть) — 16 и 17 июня.Проведение ОГЭ также разделено на три периода. Досрочный пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 15 сентября.