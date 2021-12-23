«Нет таких планов. Это слишком утяжелит процесс, два года мы жили в ковиде. Все привиты уже в принципе», — цитирует Анзора Музаева РИА Новости.
Пока Рособрнадзор говорит о проведении экзаменов в следующем году в доковидном формате. Но не исключают, что изменения могут быть в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Расписание экзаменов на 2022 год уже утверждено приказами Минпросвещения и Рособрнадзора.
Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. 26 мая участники будут сдавать географию, литературу и химию. 30 и 31 мая — русский язык. 2 июня — профильную математику, 3 июня — базовую математику. История и физика назначены на 6 июня, обществознание — 9 июня, биология и иностранный язык (письменная часть) — 14 июня. Информатика и ИКТ пройдут 20 и 21 июня, иностранный язык (устная часть) — 16 и 17 июня.
«С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат», — уточнили в Рособрнадзоре.
Проведение ОГЭ также разделено на три периода. Досрочный пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 15 сентября.