Рособрнадзор назначил итоговое сочинение на 3 декабря

Одиннадцатиклассники напишут его для допуска к аттестации

Более 700 тысяч одиннадцатиклассников по всей России уже готовятся к написанию итогового сочинения, которое станет обязательным допуском к государственной итоговой аттестации. Основной день проведения назначен на 3 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет присутствовать или получит «незачет», предусмотрены дополнительные сроки — 4 февраля и 8 апреля 2026 года. Эти даты соответствуют установленному порядку проведения ГИА: первая среда декабря, февраля и вторая среда апреля.

Учащимся, удаленным за нарушения во время экзамена, также предоставят возможность пересдачи в резервные дни. Для этого необходимо документально подтвердить уважительную причину отсутствия или несдачи.

Итоговое сочинение является важным шагом на пути к получению аттестата, и его успешное написание откроет выпускникам дорогу к основным экзаменам. Школы уже начали активную подготовку к этому ответственному мероприятию.