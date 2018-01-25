/ Усть-Катав станет центром машиностроения при поддержке Роскосмоса

Челябинская область и госкорпорация заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение о создании машиностроительного кластера на территории Челябинской области совместно с госкорпорацией «Роскосмос» заключил накануне Борис Дубровский. Документы подписаны совместно с генеральным директором Игорем Комаровым. В моногороде на базе местного вагоностроительного завода создадут производство для космической деятельности.

Мы подписали соглашение беспрецедентное по тем задачам, которые перед собой ставим. Речь идет о создании в Усть-Катаве машиностроительного кластера. Это даст импульс развития не только городу, но и всему региону. В Челябинской области корпорация «Роскосмос» имеет крупные активы, это значимый работодатель, наш важный социальный партнер и стратегический инвестор. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, ранее губернатор Борис Дубровский поставил задачу по развитию моногорода. В Усть-Катаве запланировали развитие комплекса дорожного сервиса, производства оборудования для подвесных и наземных транспортных систем, проектов в области лесопереработки, IT, гостиничный сервис, производство продуктов питания. Главным направлением стало трамвайное производство.

