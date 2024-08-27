Роскосмос отправит на орбиту ракету с рисунками онкобольных детей из Челябинска

Южноуральская столица стала 40‑м городом — участником арт‑проекта «Спутник мечты»

Нарисованные мечты маленьких художников из Челябинска нанесут на спутники и ракеты Роскосмоса и отправят на орбиту. Пациенты онкоотделения ЧОДКБ стали участниками арт-проекта «Спутник мечты», который реализует благотворительный фонд «Юнити» при поддержке госкорпорации «Роскосмос».

В рамках программы «Космическая терапия искусством» к ребятам в гости приехал космонавт Герой России Сергей Кудь-Сверчков. Вдохновившись его рассказом о пути к мечте и космическими историями, юные художники изобразили каждый свою заветную мечту на серебристых листах бумаги, похожих на поверхность спутника.

Всего в программе приняли участие дети из 39 городов 11 стран. Челябинск стал юбилейным, 40-м городом в проекте, сообщает пресс-служба ЧОДКБ.