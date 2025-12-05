Роскомнадзор заблокировал FaceTime и Snapchat на территории РФ

Сервисы стали площадками для противоправных действий

Роскомнадзор ввел ограничения в отношении сервиса видеосвязи FaceTime и мессенджера для обмена фотографиями Snapchat. В ведомстве сообщили, что платформы стали использовать мошенники для противоправных действий.

«По информации правоохранительных органов, FaceTime применяется для координации террористических действий, вербовки исполнителей, а также для совершения мошеннических и других преступлений в отношении граждан», — сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

Также стало известно, что с 10 октября 2025 года федеральная служба блокирует Snapchat по этой же причине.

