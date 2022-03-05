Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории РФ

Это ответная мера на ограничение доступа к российским СМИ

Роскомнадзор заблокировал социальную сеть «Фейсбук» на территории России. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства вечером 4 марта.

В Роскомнадзоре отметили, что блокировка — ответная мера на ограничение доступа к российским СМИ: в последние несколько дней соцсеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру». Кроме того, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ.

«Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации“, принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах»,— говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля Роскомнадзор сообщил, что начал замедлять трафик социальной сети в России за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов нескольких российских СМИ.