Роскомнадзор удалил 117 тысяч фейков о спецоперации на Украине

Аудитория, которая могла бы наткнуться на вредоносный контент, — 202 миллиона человек

С февраля этого года Роскомнадзор удалил 117 тысяч публикаций с недостоверной информацией о спецоперации на Украине, 38 тысяч призывов к протестам, заблокировал 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой. Суммарная аудитория, которая могла бы наткнуться на вредоносный контент, — 202 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Члены Общественного совета при Роскомнадзоре на заседании сошлись во мнении, что атаки на граждан в соцсетях и видеохостингах — антироссийская информационная компания, которая заранее готовилась западными правительствами и IT-компаниями.



Эксперты ведомства также отметили активную западную пропаганду VPN-сервисов, позволяющих обойти блокировки противоправного контента. Служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заблокировала более 30 наиболее распространенных в России VPN-сервисов, сейчас блокировки продолжаются.



Результаты работы оценивают по аудитории заблокированных Facebook и Instagram, принадлежащих признанной экстремистской компании Meta. К маю по сравнению с февралем доля пользователей Facebook среди населения России сократилась втрое. Сейчас в стране этой платформой пользуются не более 1,2% граждан. Аудитория Instagram составляет 4% населения, это в пять с лишним раз меньше, чем в феврале.



Роскомнадзор, помимо информационных атак, отражает и компьютерные атаки с Запада. DDoS-атаки и попытки взлома IT-систем многократно возросли. Здесь работа ведется во взаимодействии с Генпрокуратурой РФ, МВД и ФСБ.



Ведомство разработало законопроект об усилении контроля за оборотом персональных данных, включая биометрию. Предполагается, что исполнительная власть будет наделена правом немедленно лишать лицензии издания, принявшие участие в информационной войне против России.

