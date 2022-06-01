Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor Browser из Google Play

Браузер предоставляет пользователям доступ к запрещенным сайтам

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC удалить приложение Tor Browser из магазина приложений Google Play. Как отметили в пресс-службе ведомства, приложение содержит информацию, запрещенную к распространению на территории России.

«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал удалить программное приложение Tor Browser. Суд признал содержащуюся в нем информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений»,— уточнили в Роскомнадзоре.

Отметим, Tor Browser пользователи чаще всего используют для посещения запрещенных сайтов, доступ к которым заблокирован на территории России.