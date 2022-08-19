Роскомнадзор будет применять «меры понуждения» в отношении иностранных компаний TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest. Поисковые системы теперь должны информировать пользователей, что эти компании нарушают российское законодательство, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Вышеуказанные ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ “О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ”», — объяснили свое решение в Роскомнадзоре.
Эти меры понуждения будут действовать, пока компании не устранят нарушения.