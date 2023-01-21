Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации через Телеграм

Ограничения также коснутся передачи персональных данных при предоставлении госуслуг

С 1 марта 2023 года Телеграм будет запрещено использовать для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг, так как мессенджер находится в списке иностранных ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Телеграм был включен в список иностранных мессенджеров в конце ноября 2021 года. В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об информации», который с 1 марта этого года ограничивает использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и реализации банками своих услуг и товаров. Таким образом, с первого весеннего дня через Телеграм запрещено будет не только передавать платежные документы и персональные данные, но и подключать к нему системы, обеспечивающие перевод денег.

Напомним, в перечень иностранных ресурсов, помимо Телеграма, также включены социальные сети Twitter, TikTok, Likee, Discord, стриминговый сервис Twitch, видеохостинг YouTube, аудиостриминговый сервис Spotify и некоторые другие.