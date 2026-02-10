Роскомнадзор начнет замедлять работу Telegram в России с 10 февраля

Как сообщает РБК, ограничения уже применяются

Роскомнадзор начнет замедлять работу Telegram в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах.

По данным издания, технические меры по замедлению работы сервиса начали применяться сегодня, 10 февраля. Один из собеседников агентства подтвердил, что ограничения уже действуют.

Добавим, что пользователи сталкиваются с проблемами в работе Telegram с 9 февраля. По данным детектора сбоев, россияне жалуются на то, что в каналах не прогружаются медиа, в том числе видео, и невозможно отправить сообщения.