Роскачество проверит популярные детские игрушки Хаги Ваги

Товары пройдут тесты на безопасность и получат психолого‑педагогическую оценку

Роскачество исследует популярные мягкие игрушки Хаги Ваги. Эксперты закупят товары 20 марок в сетевых магазинах, маркетплейсах и онлайн-площадках. Зубастые монстры разных цветов стали любимцами у детей по всему миру, но взрослых зачастую беспокоит внешний вид игрушек. Результаты проверки помогут родителям лучше ориентироваться в выборе.

Как рассказали в пресс-службе Роскачества, особое внимание уделят игрушкам, продающимся в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Мягких монстров протестируют на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, а также прочность. Эксперты также проанализируют сопроводительные документы к товарам. Все игрушки получат психолого-педагогическую оценку о влиянии на психику ребенка.

Ранее Роскачество проводило опрос, по результатам которого оказалось, что этим летом популярнее всего были Хаги Ваги из флиса, велюра и хлопка.

«Игрушки для детей, в которых задействованы популярные образы, имеют два основания для беспокойства родителей. Во-первых, они основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику. Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, чье качество вызывает серьезные вопросы», — считает депутат Госдумы, врач-педиатр, общественный деятель Татьяна Буцкая.

По статистике Роспотребнадзора, в 2021 году выявлено 52 факта нарушения требований технического регламента в категории «Детские игрушки». Большинство из них связано с отсутствием или несоответствием маркировки.

Напомним, в начале 2022 года витрины детских магазинов Челябинска захватили монстры Киси Миси, Хаги Ваги и другие их разновидности. Что о новом веянии думают родители и дипломированный психолог, читайте в материале ИА «Первое областное».