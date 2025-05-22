Росимущество в Челябинске передало более 900 рыболовных сетей на нужды армии

С начала года в Минобороны передано также 44 единицы техники

Подразделение Росимущества в Челябинске передало Министерству обороны конфискованные у браконьеров рыболовные сети, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подразделению МО РФ для обеспечения потребностей Вооруженных сил передано 933 единицы рыболовных сетей.

Также с начала 2025 года межрегиональным управлением передано в войсковые части 44 единицы конфискованного имущества: 30 легковых автомобилей, 13 лодок и прицеп.

Народный фронт получил от ведомства 23 504 единицы обращенного в собственность государства бесхозяйного имущества в виде изделий легкой промышленности, футболок, носков и нижнего белья.