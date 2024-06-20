Росгвардия рассказала о традициях малого народа в Челябинской области

Речь идет о нагайбаках

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В Челябинской области сняли видеоролик о традициях уникального малого народа — нагайбаков. В их семьях самым почитаемым считается сохранение традиций, обычаев, служение интересам Родины и общества, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии региона.

Малой родиной нагайбаков является Южный Урал. Народ как этнос сформировался почти 300 лет назад. Он насчитывает восемь тысяч человек.



«Исторически мужчины-нагайбаки были казаками — защитниками своего Отечества, земли и веры. Это отражено и в национальном мужском костюме, который идентичен образу казака Оренбургского казачьего войска», — рассказали в пресс-службе.

Видео сняли в рамках всероссийского мультимедийного проекта Росгвардии «Семейные ценности». Это цикл роликов о культурных, национальных и исторических семейных традициях народов России, о многодетных семьях росгвардейцев и о секретах сохранения тепла семейного очага.