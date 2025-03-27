Росгвардейцы отмечают профессиональный праздник 27 марта

Ежедневно бойцы выполняют важные задачи, защищая людей и суверенитет страны

«Всегда на страже!» — девиз войск национальный гвардии Российской Федерации, или, как они более известны обычным людям, росгвардейцев. Военнослужащие этого ведомства отмечают сегодня, 27 марта, свой профессиональный праздник, который был установлен указом президента в 2017 году.

Чтобы стать росгвардейцем, мало обладать лишь физической выносливостью. В числе требований к военнослужащим — моральная стойкость и полная самоотдача. Именно эти ребята стоят на страже общественного порядка, защищают права граждан, приходят на помощь в разных ситуациях и участвуют в антитеррористических мероприятиях.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что в условиях специальной военной операции вопросы безопасности приобретают особое значение, а значит, возрастает и роль войск нацгвардии в выполнении задач по защите суверенитета России.

«Верность гвардейцев долгу и присяге, искренняя преданность выбранному делу служат надежным залогом стабильности в стране и защищенности ее жителей»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поздравил южноуральских росгвардейцев с профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья, выдержки и стойкости.