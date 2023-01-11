Росгвардейцы из Челябинской области нашли в Запорожье тайник с минами и противотанковой ракетой

Боеприпасы были уничтожены накладным зарядом

В Бердянском районе Запорожской области обнаружили тайник с взрывоопасными предметами. Боеприпасы нашли и уничтожили бойцы спецподразделений Росгвардии из Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального управления силового ведомства.



По данным пресс-службы управления Росгвардии по Челябинской области, участвующие в специальной военной операции военнослужащие обследовали нежилые дома на окраине одного из сел в Бердянском районе. В одном из строений обнаружили замаскированный схрон с взрывными устройствами. Уловом саперов стали мины направленного действия МОН-50, противотанковая управляемая ракета «Метис» с примотанным к боеприпасу мобильным телефоном, сигнальная ракетница и две светошумовые гранаты.

Саперы отвезли находки на специальную площадку и уничтожили накладным зарядом.