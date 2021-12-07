Росавтодор: на Урале снижается смертность при ДТП

В полпредстве УрФО обсудили развитие транспортной инфраструктуры и дорожной сети

По данным федерального дорожного агентства, на Урале снижается смертность при ДТП. Положительную тенденцию обсудили полномочный представитель президента Владимир Якушев и руководитель агентства Роман Новиков. На встрече обсудили вопросы, касающиеся развития транспортной инфраструктуры регионов Уральского федерального округа в 2021 году и перспективы до 2024 года, сообщает пресс-служба полпредства.

Владимир Якушев отметил, что субъекты Уральского федерального округа успешно справляются с задачами в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», не стал исключением и 2021 год.

«Регионы Уральского федерального округа практически в полном объеме завершили дорожные работы, запланированные на год. Не менее масштабные задачи стоят и на следующий дорожно-строительный сезон, идет подготовка проектно-сметной документации на 2022 год. Развитие транспортной инфраструктуры — для нас в приоритете», — подчеркнул полпред.

Роман Новиков обратил внимание на ситуацию с аварийностью на федеральных трассах в УрФО.

«По округу за этот год ожидается снижение смертности на дорогах в пределах 5%, по общему количеству ДТП — примерно на 9%, и это при том, что в прошлом году в УрФО аварийность снизилась на 12%, то есть тенденция очень хорошая», — отметил он.

На встрече затрагивались вопросы реализации федеральных и региональных дорожных программ. Так, в Уральском федеральном округе в этом году капитально отремонтировано 139 км автодорог, выполнены работы в рамках ремонта и содержания на 328 км.