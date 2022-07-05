Росавиция продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов страны до 12 июля

Для самолетов закрыты воздушные гавани юга и центральной части России

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 6 июля 2022 года. Об этом сегодня, 5 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — уточнили в Росавиации.

Остальные аэропорты работают в обычном режиме.