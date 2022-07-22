Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортов до 30 июля

Города центра и юга России закрыты для самолетов с 24 февраля

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года, сообщила сегодня, 22 июля, пресс-служба Росавиации.

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — уточнили в Росавиации.

Остальные аэропорты страны работают штатно.

Напомним, часть аэропортов европейской части России не принимает самолеты с 24 февраля.