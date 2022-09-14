Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 сентября 2022 года, сообщили сегодня, 14 сентября, в пресс-службе Росавиации.

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — уточнили в Росавиации.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.