Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 сентября 2022 года, сообщили сегодня, 14 сентября, в пресс-службе Росавиации.
Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — уточнили в Росавиации.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
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